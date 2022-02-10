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Prens Charles İkinci Kez Kovid-19'a Yakalandı

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İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın (73) Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Prens Charles İkinci Kez Kovid-19'a Yakalandı

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu sabah Kovid-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu, ziyaretin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de Kovid-19'a yakalanmıştı.

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