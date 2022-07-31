  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Prens Charles’ın vakfı, Usame Bin Ladin’in ailesinden bağış almış

» »
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in büyük oğlu ve tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, yine bir bağış skandalıyla gündemde...
Prens Charles’ın vakfı, Usame Bin Ladin’in ailesinden bağış almış

İngiliz Sunday Times gazetesi, daha önce de aldığı bağışlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Prensi Charles’ın El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin bağış aldığını duyurdu.

Habere göre, İngiltere’de tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, parayı 11 Eylül saldırılarını planlayan El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’in üvey kardeşleri Bekir bin Ladin ve kardeşi Şefik’ten aldı. 73 yaşındaki Charles, Usame bin Ladin’in Pakistan’da ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmesinden iki yıl sonra, 30 Ekim 2013’te Londra’daki Clarence House’da Bekir bin Ladin ile bir görüşme yaptı.

‘DANIŞMANLARI İTİRAZ ETTİ’

Prens Charles, bağışı alan Clarence House ve Galler Prensi Yardım Fonu’ndaki (PWCF) danışmanların itirazlarına rağmen parayı kabul etti. Kaynaklara göre, Charles’ın danışmanlarından bazıları, parayı kabul etmemesi konusunda prensi defalarca uyardı.

Usame bin Ladin, 2011’de ABD’nin özel operasyonunda öldürülmüştü.

Çalışanlardan birinin, haberin medyaya sızmasının ülke çapında öfkeye yol açacağı konusunda prensi uyardığı ve “tarihin en kötü terör saldırısını gerçekleştiren kişinin ailesinden para kabul ettiği ortaya çıkarsa kimse için iyi olmaz” dediği kaydedildi.

Bir başka saray yetkilisi de, ödemenin Charles’ın ve hayır kurumunun itibarını sarsacağından “korktuğunu” söyledi ve “Dünyada başka para kaynakları da var” diye ekledi.

Prens Charles’ın vakfının Suudi Arabistan’ın ünlü iş insanlarından Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz’dan rüşvet aldığı iddiası çok konuşulmuştu.

İLK SKANDAL DEĞİL

İngiliz Sunday Times gazetesi, daha önce de Prens Charles’ın vakfının Suudi Arabistan’ın ünlü iş insanlarından Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz’dan vatandaşlık karşılığında 1,5 milyon sterlin bağış aldığı iddiasını manşetlere taşımış, olay ülkede büyük tartışma yaratmıştı. Skandalın ardından Prens Charles’ın en güvendiği isimlerden biri olan vakfın yöneticisi Michael Fawcett istifa etmişti.

Prens Charles’in vakfının eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casım el Sani’den 3,2 milyon dolar rüşvet aldığı iddiası da ülkede tartışmalara yol açmıştı. The Sunday Times gazetesi, eğitimden sağlığa çeşitli alanlarda bağış yapmak üzere vakıf kuran prensin eski Katar başbakanından parayı market poşetleri içinde aldığını yazmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den Rusya’ya yaptırım26 Temmuz 2022 Salı 21:52
  • İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:05
  • İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu24 Temmuz 2022 Pazar 10:39
  • Boris Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:57
  • İngiltere’de liderlik için yarışan Sunak: “Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim”23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47
  • İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi22 Temmuz 2022 Cuma 16:58
  • Avrupa'da tarihin en büyük ikramiyesi Britanya'ya isabet etti22 Temmuz 2022 Cuma 09:33
  • Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby21 Temmuz 2022 Perşembe 19:02
  • Boris Johnson’ın yerine en güçlü adaydı: Rishi Sunak’ın pahalı takım elbisesi tartışma yarattı21 Temmuz 2022 Perşembe 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti