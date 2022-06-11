Prens Charles’tan İngiltere’nin göçmen kararına tepki: Korkunç bir plan

İngiltere’nin yasadışı göçmenleri Ruanda’ya gönderme planına bir tepki de tahtın bir numaralı varisi Prens Charles’tan geldi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in büyük oğlu Prens Charles, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını “korkunç” diye niteledi.

İngiltere, tepkilere rağmen gelecek hafta kaçak göçmenleri Ruanda'ya göndermeye başlayacak. İngiliz basını, planın tahtın bir numaralı varisi Prens Charles'ın da tepkisini çektiğini aktardı. The Times gazetesi, prensin bu planın ay sonunda Ruanda'da katılacağı toplantıya gölge düşüreceğinden endişelendiğini belirtti.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Prens bu politikadan dolayı hayal kırıklığına uğradı ve hükümetin yaklaşımının korkunç olduğuna inanıyor” dedi. Öte yandan prensin bu tarz siyasi konularla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunmaktan kaçındığı ve siyasi kararlara müdahale etmediği kaydedildi.

İngiliz hükümetinin nisanda açıkladığı göçmen planı ülkede tepkilere yol açıyor. En az 30 sığınmacının gelecek hafta Ruanda'ya gönderilmesi planlanıyor.