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Prens geldi, dolar düştü

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Abu Dabi Veliaht Prensi'nin Türkiye'ye gelişi ve doğrudan yatırım anlaşmaları yapılacağı haberleriyle birlikte dolar/TL'de büyük düşüş görüldü. Dün 13,45'i gören kur bugün sert düşüşle 11,70'in altını gördü. Kurda günlük düşüş yüzde 9'u aştı.
Prens geldi, dolar düştü

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’ye gelişi öncesi ve sırasında Türk Lirası’nda tarihi bir dalgalanma yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşamki kur ve faiz açıklamasıyla 11,20’den 13,45’e tarihi bir sıçrayış yaşayan dolar/TL bugün 11,58’e kadar geriledi.

Dün 15,16’ya kadar yükselen euro/TL’de 12,99 seviyesi görüldü.

Bugünkü düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’ye yüklü doğrudan yatırım yapacağı yönündeki haberler etkili oldu.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacağını, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile iki Türk şirketi arasında anlaşma olacağını yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ayrıca hükümete yakın Kalyon Holding ve CCN Grup ile de anlaşma imzalayacağı aktarıldı.

Bu haberle birlikte döviz kurlarındaki düşüş hızlandı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci, kurdaki düşüşte Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olarak Türkiye’ye para girişi olacağına dair haberlerin etkili olduğunu dile getirdi.

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