  • BIST 3.506,53
  • Altın 1013.165
  • Dolar 18.2335
  • Euro 18.4214
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Prens George, henüz 9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu

» »
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından, kraliyet ailesinin ilk varisi Prens Charles kral olarak tahta geçecek. Yeni kralın oğlu William, resmi olarak tahtın ilk varisi olacak.
Prens George, henüz 9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu

William'ın ardından ise 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından, kraliyet ailesinin ilk varisi Prens Charles kral olarak tahta geçecek. Yeni kralın oğlu William, resmi olarak tahtın ilk varisi olacak. William'ın ardından ise 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile Edinburgh Dükü Prens Philip'in dört çocuğunun en büyüğü ve İngiltere tahtının ilk varisi, Prens Charles Philip Arthur George Mountbatten, İngiltere kralı oldu.

Chrales'in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles'ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Arkasında en büyük çocuğu Prens George var. Dokuz yaşındaki George şimdi tahtta ikinci sırada.

Prens William, unvan hükümdarın hediyesi olduğu için otomatik olarak Galler Prensi olamıyor.

Şimdi o Cornwall Dükü ve karısı Catherine, Cornwall Düşesi.

Prens George'un ardından kız kardeşi Prenses Charlotte ve küçük kardeşi Prens Louis geliyor.

Beşinci sırada Galler Prensi'nin küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry var.

2015 yılında yürürlüğe giren Perth Anlaşması uyarınca, taht sırasındaki kişilerden yalnızca ilk altı tanesi evlenmeden önce hükümdarın rızasını alması gerekmektedir; böyle bir rıza olmaksızın evlendikleri takdirde, onlar ve çocukları taht sıralamasından men ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliçe Elizabeth’in naaşı yarın Londra'ya getirilecek09 Eylül 2022 Cuma 08:44
  • Kraliçe Elizabeth'in Guinness dünya rekorları09 Eylül 2022 Cuma 08:38
  • Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandı09 Eylül 2022 Cuma 08:35
  • İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indi09 Eylül 2022 Cuma 08:25
  • İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası ilk açıklama09 Eylül 2022 Cuma 08:16
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yaşamını yitirdi09 Eylül 2022 Cuma 08:13
  • Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu08 Eylül 2022 Perşembe 23:19
  • Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor08 Eylül 2022 Perşembe 22:35
  • Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı08 Eylül 2022 Perşembe 21:48
  • İngiltere Başbakanı Truss: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles08 Eylül 2022 Perşembe 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti