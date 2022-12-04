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Prens Harry, ailelerini kaybeden çocuklar için Örümcek Adam kılığına girdi

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Prens Harry, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken hayatını kaybeden askerlerin çocukları için Örümcek Adam kılığına girdi.
Prens Harry, ailelerini kaybeden çocuklar için Örümcek Adam kılığına girdi

Sussex Dükü Harry, hayatını kaybeden askerlerin, çocuklarını unutmadı. Bir süredir Kraliyet Ailesi ile arasındaki gerginlikler, Netflix, Spotify gibi akış platformları için hazırladığı yayınlar ve anılarını kaleme kaldığı kitapla sık sık gündeme gelen Prens Harry bu defa bir sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çekiyor.

Henüz 12 yaşındayken kendi annesi Prenses Diana’yı kaybeden Sussex Dükü, cumartesi günü Scotty’s Little Soldiers’ın Noel partisinde gösterilen bir videoda çocukların tatil sezonunun tadını çıkarmalarını ve ailelerini kaybettikten sonra eğlendikleri için suçluluk duymamalarını istedi.

“KENDİNİ SUÇLU HİSSETME”

38 yaşındaki Harry videoda çocuklara şunları söyledi: “Noel, sevdiklerimizi gerçekten çok özlediğimiz bir zaman ve bunda bir sorun yok, ama aynı zamanda, ebeveynlerimiz olmadan eğlendiğimiz için kendimizi suçlu hissedebiliyoruz. Ama seni temin ederim ki ailelerimiz her zaman bizim eğlenmemizi ister, o yüzden kendini suçlu hissetme.”

Sussex Dükü, bu sözlerden sonra maskesini çıkarıp, “Öyleyse, oraya gidin, iyi vakit geçirin ve Mutlu Noeller” diyerek klibi bitiriyor.

Ebeveynleri silahlı kuvvetlerde görev yaparken ölen çocukları destekleyen İngiliz hayır kurumu Scotty’s Little Soldiers’a göre, partilerinin bu yılki teması “Kahramanlar ve Kötüler” idi, bu yüzden de Prens Harry bir süper kahraman gibi giyinmişti.

“BELKİ BİR SONRAKİ ÖRÜMCEK ADAM O OLUR”

Scotty’s Little Soldiers’ın etkinliğine katılan ve 2018’de babası Çavuş Antony Reynolds öldüğünde henüz yedi yaşında olan Emily Reynolds, “Bizimle aynı deneyimi yaşamış birinin bizim için düşünmesi harika. O sadece sempatik olmaya çalışan biri değil, aslında ebeveyni olmadan büyümenin nasıl bir şey olduğunu biliyor” diyerek Prens’in mesajına sevinenler arasında.

2008’de babası öldüğünde henüz dokuz haftalık olan Ben O’Donnell da “Örümcek Adam kıyafeti giymesi harika. Belki bir sonraki Örümcek Adam o olur!” diyerek heyecanını dile getiriyor.

Prens Harry, şimdiye kadar annesini kaybetmek ile ilgili basına karşı açık bir duruş sergiledi. 2020’de katıldığı bir etkinlikte Prens, annesini kaybetmenin travmasını aşmak için üç yıldır terapi gördüğünü söylemişti.

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