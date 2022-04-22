  • BIST 2.472,50
  • Altın 918.407
  • Dolar 14.7414
  • Euro 15.8922
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Prens Harry: “Artık benim evim İngiltere değil, ABD”

» »
İngiltere Kraliyet Ailesi'yle bağlarını kopardıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry hayatındaki son gelişmelere dair konuştu.
Prens Harry: “Artık benim evim İngiltere değil, ABD”

Şu sıralar Invictus Games isimli etkinlik için Hollanda’da olan Prens Harry, 2020 yılında eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi görevlerinden çekildiklerini açıklamıştı.

Today’e konuşan Prens Harry, şu an yaşadığı California’da, memleketi İngiltere’de hissettiğinden daha çok evinde gibi hissettiğinden bahsetti.

“Benim için ev, şimdilik, Amerika Birleşik Devletleri’nde. Ayrıca gerçekten de öyle hissettiriyor. Burada açık kollarla karşılandık ve Santa Barbara, California’da harika bir topluluk oluşturduk” diyen Sussex Dükü Prens Harry, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Prens Harry, Meghan Markle…

YILLAR SONRA GÖRÜŞTÜ

Gazi askerler için düzenlenen Invictus Games’e katılmak için Hollanda’ya geçmeden önce İngiltere’ye uğrayan Prens Harry, büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth ile de görüştü. Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden büyükbabasının anmasına katılmadığı için tepki alan Prens Harry’nin bu ziyareti, “ortamı ısıtma çabası” olarak yorumlandı.

NBC News kraliyet yorumcusu Daisy McAndrew’a göre Harry, babası Prens Charles ile kraliçenin ısrarı üzerine 15 dakika görüştü. O sırada Harry’nin ağabeyi Prens William, ailesiyle birlikte kayak tatilindeydi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngilizlerin Başbakan Boris Johnson’a tepkileri dinmiyor19 Nisan 2022 Salı 20:17
  • İngiliz istihbaratı: Rus ordusu Mariupol’ü alamadı, komutanlar öfkeli18 Nisan 2022 Pazartesi 23:21
  • Ülkede sağlık krizi: Bebeklere zarar veren ilaç hamile kadınlara verilmiş17 Nisan 2022 Pazar 16:56
  • İngiltere'de 74 çocukta hepatit virüsü tespit edildi16 Nisan 2022 Cumartesi 18:11
  • Eski AKP’li vekilin eşinin İngiliz Prensi’ne verdiği rüşvet krizi: Hedefteki isim Selman Türk ilk kez konuştu16 Nisan 2022 Cumartesi 16:14
  • Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi16 Nisan 2022 Cumartesi 12:59
  • İngiltere, işgalin başından beri ilk kez eğitim için Ukrayna’ya asker gönderdi16 Nisan 2022 Cumartesi 10:58
  • Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu15 Nisan 2022 Cuma 22:41
  • İngiltere’den NATO üyelikleri konuşulan ‘İsveç ve Finlandiya’ açıklaması14 Nisan 2022 Perşembe 20:28
  • Johnson istifa etmeyince Adalet Bakanı istifa etti14 Nisan 2022 Perşembe 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti