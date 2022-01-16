Prens Harry Hükümete Dava Açmakla Tehdit Etti: Korumalarımızı Verin

İngiliz Mail on Sunday gazetesi, Prens Harry'nin, "İngiltere'ye geldiğimizde polis koruması verilmeli, güvende hissetmiyoruz" diyerek hükümete dava açmakla tehdit ettiğini yazdı.

İngiliz Mail on Sunday, 2020 yılının başında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak bütün haklarından feragat eden ve ABD’ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle’ın İngiliz hükümetine dava açma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar Harry’nin avukatının İçişleri Bakanlığı’na bir mektup göndererek, “Eğer müvekkilim İngiltere’deyken güvenlik ve koruma sağlanamazsa yasal yollara başvuracağız” açıklamasını yaptı.

Dava açılması durumunda ilk kez bir kraliyet kökenli bir kişi hükümete karşı dava açmış olacak. Kraliçe Elizabeth’in bu konudan haberdar olduğu belirtilirken, adı seks skandalına karışan Prens Andrew’un unvanlarının alınması dolayısıyla zor durumda olduğu da kayıtlara geçti.

Öte yandan Harry’nin polislerin ve korumaların masraflarını vergi mükelleflerine yıkmak yerine cebinden vermeyi de teklif ettiği belirtildi.