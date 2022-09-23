Prens Harry “istenmeyen gelin” Meghan için aile yemeğini de reddetti

Sussex Dükü Meghan Markle'ın, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öldüğü gün aileye katılması istenmemişti. Bu olayın ardından eşi Prens Harry'nin, babası ve abisi Prens William ile akşam yemeği yemeyi reddettiği iddia edildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi’ne yakın bir kaynağın Sun’a aktardığına göre, 38 yaşındaki Prens Harry, eşi Meghan’ın (41), Balmoral’da aileye katılmasını savunmuştu, ancak babası Kral III. Charles’ın telefon ederek bunun “uygun olmadığını” söylediği anlaşıldı.

Bu anlaşmazlığın bir sonucu olarak, Harry, abisi William ve amcası Prens Andrew ile İskoçya’ya gidemeden uçağını kaçırdı.

Harry’nin ayrıca babasının Balmoral’daki evinde Kral, Kral’ın eşi Camilla Bowles ve Prens William ile yemek yemeye davet edildiği bildirildi. Ancak Harry, Balmoral’a ulaşmasına rağmen bu yemeğe de katılmadı.

Meghan Markle, Camilla Bowles, Kate Middleton, Prenses Sophie…

ÖFKEDEN DELİYE DÖNMÜŞ

Kaynağın iddiasına göre, “Harry o kadar öfkeliydi ki, babası ve erkek kardeşiyle yemek yemeyi reddetti. Bu büyük bir küstahlıktı. Ayrıca ilk fırsatta Londra’ya dönen ilk uçuşu yakalamak için Balmoral’dan ayrıldı.”

Daha sonra, Meghan’ın da gelişiyle çift, cumartesi günü, şimdi Galler Prensi ve Prensesi olan William ve Kate’e katıldı. Kardeşlerin eşleriyle birlikte gösterdiği bir arada olma hali, üç yıldan fazla süren şiddetli anlaşmazlıkların ardından geldi.

2020 yılında eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan eski aktris Meghan Markle (40), aldığı bu kararla medyanın ve insanların epey ilgisini çekmişti.

Yaşamlarına ABD'de devam eden çift, son olarak Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile'ye katılarak aileyle buluşmuştu.