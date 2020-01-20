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Prens Harry: Kraliyet ailesindeki görevlerimizi bırakmaktan başka seçenek kalmamıştı

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararıyla ilgili ilk kez konuştu ve "Başka seçenek kalmamıştı" dedi.
Prens Harry: Kraliyet ailesindeki görevlerimizi bırakmaktan başka seçenek kalmamıştı

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmalarının İngiltere'yi terk etmek anlamına gelmediğini söyledi.

Prens Harry, "İngiltere benim yuvam ve aşık olduğum yer. Bu asla değişmeyecek" dedi.

Pazar akşamı Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuşan Prens Harry sözlerine "Son birkaç haftada ne okuyup duyduğunuzu hayal dahi edemem. O yüzden gerçeklerin, paylaşabildiğim kadarını benden dinlemenizi istiyorum. Bir Prens olarak değil, bir dük olarak değil, sadece Harry olarak" diyerek başladı.

"Meghan'a kucak açtınız. Hayatta aradığım mutluluğu ve aşkı Meghan'da bulduğumu gördünüz. Eşim olarak seçtiğim kadın, benimle aynı değerleri paylaşıyor" diyen Prens Harry, 2018'de evlenmelerinden sonra yaşanan sürecin hem kendisi hem de eşi Meghan Markle için zorlu geçtiğini ifade etti:

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