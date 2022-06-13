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Prens Harry polo maçında attan düştü

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İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan ve ailesine sert eleştiriler yönelten Prens Harry, California’da katıldığı polo maçında attan düşüp yakınlarını korkuttu.
Prens Harry polo maçında attan düştü

Büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl törenleri için kısa süre önce İngiltere'ye giden Prens Harry, ABD'ye döndükten sonra katıldığı bir polo maçında attan düştü.

Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp oyuncu eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla ABD'ye yerleşen 37 yaşındaki Prens Harry, dün California'da katıldığı polo maçında attan düşüp yakınlarını korkuttu. Prens kazada yara almadı ve hızla ayağa kalkıp maça devam etti ama takımı Los Padres maçı 11'e 12 skorla kaybetti.

Maçtan sonra Prens, arkadaşı olan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Katharine McPhee ve eşiyle zaman geçirirken görüntülendi.

BABASI KOLUNU KIRMIŞTI

37 yaşındaki prens polo sporunu, son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu abisi Prens William'la beraber çocukluğunda öğrenmişti. Prens Harry'nin geçen yıl sert eleştiriler yönelttiği babası Prens Charles da 2000 yılında katıldığı bir polo maçında attan düşerek kolunu kırmıştı.

Prens Harry, önceki hafta Kraliçe Elizabeth için düzenlenen Platin Jübile törenlerine eşi Meghan Markle'la katılmış, çiftin diğer kraliyet ailesi üyeleriyle yan yana gelmemesi dikkat çekmişti. İngiliz basınına göre Prens, kraliçeyle sadece 15 dakika görüştü.

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