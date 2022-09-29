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Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nin resmi web sitesinde de dışlandı

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın fotoğrafları, Kraliyet Ailesi'nin resmi web sitesinde listenin sonuna kadar itildi.
Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nin resmi web sitesinde de dışlandı

Ocak 2020’de görevlerinden ayrılan ve ardından da Oprah Winfrey’e verdikleri sansasyonel röportajla hem ailenin hem de halkın tepkisini çeken Meghan Markle ve Prens Harry ile ilişkiler henüz düzelmiş görünmüyor.

70 yıllık saltanatının ardından 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılan ve Kraliyet Ailesi ile birlikte sık sık basının karşısına çıkan çift yine de aile tarafından henüz kabul edilmiş değil.

Olaylı çift, görevlerini yerine getirirken, Kraliyet’e ait internet sitesinde Prens ve Galler Prensesi’ne terfi eden Prens William ve Kate Middleton’ın hemen altında listeleniyorlardı.

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TACİZLE SUÇLANAN AMCASI İLE EN SONDA YER ALIYORLAR

Ocak 2020’de görevlerinden ayrıldıktan sonra Prenses Anne’nin hemen altında yer almaya başladılar. Ve şimdi, Kral 3. Charles tahta çıktıktan sonra, tacizci Epstein ile ilişkisiyle gözden düşen Prens Andrew’un üstünde yer alıyorlar.

Markle ve Prens Harry, görevlerinden ayrıldıklarından beri Amerika’da yaşıyorlar ancak Harry babaannesinin cenazesi için eşiyle birlikte ülkeye geri döndü. Cenaze töreninde görevlerini yerine getirmeye çalışan Prens Harry, ailesinin geri kalanının aksine, törenlerde askeri üniformasını giymekten men edildi. Kral Charles, sadece gerçek cenaze için bunu yapmasına izin verdi.

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“İKİ KARDEŞ DE HÂLÂ KIZGIN”

Ayrıca Markle ve Harry, cenazede, Kraliyet Ailesi’nin geri kalanıyla ön sırda değil ikinci sırada oturmaya zorlandı. Çift, Kraliçe’nin vefatının ardından İngiltere’de 11 gün geçirdi.

“The New Royals” yazarı Katie Nicholl, William ve Harry’nin arasının hâlâ düzelmediğini söylüyor: “William çok inatçı olabilir ve kin besleyebilir. Harry duygusal ve öfkeli ve ikisi de çok tutkulu. Her iki tarafta da anlayış eksikliği ve kızgınlık var. İkisi de öfkelerini yatıştırmalı.”

Çiftin aile bağlarını koparan Oprah Winfrey röportajında Harry ve Markle, ailelerinde hissettikleri ırkçılığı anlatmıştı.

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