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Prens Harry ve Meghan Markle’ın belgeselinde fotoğraf krizi

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İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılmalarından bu yana gündemden düşmeyen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni projeleriyle yine tepki topladı.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın belgeselinde fotoğraf krizi

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry (38) ve Sussex Düşesi Meghan Markle (41), aldıkları bu kararla medyanın ve insanların epey ilgisini çekmişti.

Yaşamlarına artık ABD‘de devam eden çift, Netflix ve Spotify gibi platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar imzalayarak farklı projelere yelken açtı.

Ancak 1 Aralık’ta yayınlanan bir fragman tepkileri üzerine topladı. Daily Mail’in haberine göre, çiftin Netflix’te yayınlanması planlanan belgesel dizilerinin fragmanında kullanılan bir fotoğrafın iki isimle de alakası olmadığı ortaya çıktı.

2011 YILINDA ÇEKİLMİŞ

Harry ve Meghan’ı çeken paparazzi ordusunu gösteriyormuş gibi fragmana koyulan fotoğraf karesinin aslında dünyaca ünlü film serisi “Harry Potter”ın 2011 yılındaki bir galasında çekildiği ortaya çıktı.

2011 yılında henüz tanışmayan Harry ve Meghan’ın ayrı ayrı galada oldukları ve serinin yıldızları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint ile yazar J. K. Rowling ile bir araya geldikleri biliniyor.

Harry ve Meghan’ın 2016 yılındaki tanışmalarından 5 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafın çifte aitmiş gibi kullanılması ise sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu olup tepki çekti.

Belgesel dizisinin ne zaman gösterime gireceği Netflix tarafından açıklanmadı ancak önümüzdeki hafta yayında olması bekleniyor.

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