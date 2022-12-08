  • BIST 4.855,92
  • Altın 1071.914
  • Dolar 18.6347
  • Euro 19.6704
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Prens Harry ve Meghan umduğunu bulamadı: Netflix dizisinde yakınları yer almıyor

»
Netflix'te yayınlanacak ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın İngiltere'deyken yaşadıklarını mercek altına alacak programın detayları belli olurken dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.
Prens Harry ve Meghan umduğunu bulamadı: Netflix dizisinde yakınları yer almıyor

İngiliz kraliyet ailesine adeta savaş açarak ülkeden ayrılan fakat buna rağmen monarşinin manevi gücünü ve maddi desteğini de almaya devam eden Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle’ın Netflix’te yayınlanacak dizisi ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Markle’ın kraliyetin gücünü kullanarak yakınlık kurduğu müzisyen Elton John, medya imparatoru Oprah Winfrey, ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama ve eşi ile birlikte birçok ünlü isim programda yer almadı. Daha önce dizide Harry ve Meghan Markle’ın yakınları ve aile üyelerinin de açıklama yapacağı belirtilirken bunlardan hiçbirinin yer almadığı duyuruldu.

İngiliz tabloid medyası büyük bir merakla dizide Harry ve Markle’ın ne diyeceğini merak ederken moda dergisi Vogue’un yayın yönetmeni Edward Enninful’un da programda yer almayacağı açıklandı. Enninful özellikle Markle ile yakın bir ilişki kurarken, 2019 yılının Eylül ayında Markle’ı konuk editör olarak görevlendirmiş ve derginin bu sayısı çok hızlı bir şekilde tükenmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Margot Robbie’den samimi itiraf: “Brad Pitt’i öpmek için elime geçen fırsatı kullandım”06 Aralık 2022 Salı 21:20
  • Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi06 Aralık 2022 Salı 13:56
  • Netflix belgeselinin yeni fragmanı yayınlandı: Meghan Markle’ın Prenses Diana gibi olmasından korkmuş06 Aralık 2022 Salı 12:59
  • Amber Heard ve Johnny Depp yine karşı karşıya… Temyiz için başvurdu05 Aralık 2022 Pazartesi 22:23
  • Prens Harry ve Meghan Markle’ın belgeselinde fotoğraf krizi05 Aralık 2022 Pazartesi 19:51
  • Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy için cenaze töreni düzenlendi05 Aralık 2022 Pazartesi 17:17
  • Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı04 Aralık 2022 Pazar 21:40
  • Nusr-Et’i basan aktivistler yaka paça atıldılar04 Aralık 2022 Pazar 20:25
  • Prens Harry, ailelerini kaybeden çocuklar için Örümcek Adam kılığına girdi04 Aralık 2022 Pazar 13:25
  • İranlı oyuncu Mitra Heccar tutuklandı03 Aralık 2022 Cumartesi 22:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti