Prens Harry ve Meghan umduğunu bulamadı: Netflix dizisinde yakınları yer almıyor

Netflix'te yayınlanacak ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın İngiltere'deyken yaşadıklarını mercek altına alacak programın detayları belli olurken dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

İngiliz kraliyet ailesine adeta savaş açarak ülkeden ayrılan fakat buna rağmen monarşinin manevi gücünü ve maddi desteğini de almaya devam eden Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle’ın Netflix’te yayınlanacak dizisi ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Markle’ın kraliyetin gücünü kullanarak yakınlık kurduğu müzisyen Elton John, medya imparatoru Oprah Winfrey, ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama ve eşi ile birlikte birçok ünlü isim programda yer almadı. Daha önce dizide Harry ve Meghan Markle’ın yakınları ve aile üyelerinin de açıklama yapacağı belirtilirken bunlardan hiçbirinin yer almadığı duyuruldu.

İngiliz tabloid medyası büyük bir merakla dizide Harry ve Markle’ın ne diyeceğini merak ederken moda dergisi Vogue’un yayın yönetmeni Edward Enninful’un da programda yer almayacağı açıklandı. Enninful özellikle Markle ile yakın bir ilişki kurarken, 2019 yılının Eylül ayında Markle’ı konuk editör olarak görevlendirmiş ve derginin bu sayısı çok hızlı bir şekilde tükenmişti.