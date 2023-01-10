  • BIST 4.987,99
  • Altın 1129.652
  • Dolar 18.7714
  • Euro 20.1547
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Prens Harry’nin kitabı gündemden düşmüyor: Uyuşturucu itirafı

»
Prens Harry, otobiyografik kitabıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Kraliyet Ailesi'nin sansasyonel ismi, yayınladığı "Spare" isimli kitapla skandal yaratmaktan kendini alamıyor.
Prens Harry’nin kitabı gündemden düşmüyor: Uyuşturucu itirafı

Prens Harry ve Meghan Markle; evlilikleri, ardından aileyi terk etmeleri, Netflix gibi platformlarla yaptıkları anlaşmalar, verdikleri röportajlarla Kraliyet Ailesi’nin en dikkat çeken ve sansasyon yaratan çiftiydi. Şimdi bir de Prens Harry’nin otobiyografik kitabı Spare’ın yayınlanmasıyla İngiliz basını gözlerini ikiliden alamıyor.

Prens, annesinin ölümünden ağabeyi William ile ilişkisine kadar yazdıklarıyla olay olmuştu. Şimdi de uyuşturucu kullanımıyla ilgili yazdıkları dikkat çekiyor.

Kraliyet Ailesi’nin sorunlu çocuğu, 2020’de ailesiyle birlikte ABD’li aktör Tyler Perry’nin Los Angeles’taki evinde kalırken esrar içtiğini yazdı: “Gece geç saatlerde, herkes uyurken, evin kapılarını ve pencerelerini kontrol ederek yürürdüm. Sonra balkonda ya da bahçenin kenarına oturur ve esrar sarardım. Ev, kurbağalarla dolu bir vadiye bakıyordu. Gece geç saatlerde şarkılarını dinleyip mis kokulu havayı kokladım.”

Esrar, 2016 yılında eğlence amaçlı kullanım için Kaliforniya’da yasal hale getirilmişti.

53 yaşındaki Amerikalı aktör ve film yapımcısı Tyler Perry, Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD’ye taşınmasına yardım etti ve onlara kişisel konutları olarak kullanmaları için 18 milyon dolarlık Beverly Hills evini teklif etti.

Hatta Perry, Netflix belgeselinde şöyle diyor: “Sadece özgür olmak istediler. Sevmek ve mutlu olmak için özgür olmak istediler. Bir planları yoktu.”

“FARKLI OLMAK İSTEDİM”

Prens Harry, uyuşturucu kullanımının okul yıllarına kadar dayandığını da kitapta detaylarıyla anlatıyor: “Bunun kötü bir davranış olduğunu biliyordum. Yanlış olduğunu biliyordum. Arkadaşlarım da biliyordu. Sık sık, sarhoşken, bir Eton eğitimini boşa harcamakla ne kadar aptal olduğumuz hakkında konuşurduk.”

Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın trajik ölümünden sonra yaşadığı travma ile başa çıkmak için psikedelik ilaçlar kullandığını daha önce açıklamıştı.

Prens Harry, kokain almanın pek eğlenceli olmadığını ve bunu kısmen farklı olmak için ve on yedi yaşında, ailesini üzecek neredeyse her şeyi denemeye istekli olduğu için yaptığını söylüyor: “Pek eğlenceli değildi ve diğerlerinin göründüğü gibi beni özellikle mutlu hissettirmedi, ama beni farklı hissettirdi ve bu benim ana hedefimdi: Farklı olmak.”

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırgızistan'da playback şarkı söylemek yasaklandı04 Ocak 2023 Çarşamba 23:29
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın enstrüman sanatçısı sınavları başladı04 Ocak 2023 Çarşamba 16:37
  • Ronaldo’nun sevgilisinin özel jet paylaşımı gündem oldu03 Ocak 2023 Salı 19:13
  • İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın dövmesini gerçek sandı03 Ocak 2023 Salı 18:35
  • Prens Harry çağrı yaptı: “Babamı ve abimi geri istiyorum”02 Ocak 2023 Pazartesi 20:03
  • Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu ağır02 Ocak 2023 Pazartesi 11:12
  • Eski kick boksçunun fuhuş şebekesi çöktü: “Tate’in melekleri” ortaya çıktı01 Ocak 2023 Pazar 13:35
  • Prens George’un fotoğrafına uygulanan photoshop şaşkınlık yarattı30 Aralık 2022 Cuma 20:25
  • Twitter’da rezil olmuştu… Tecavüzden gözaltına alındı30 Aralık 2022 Cuma 11:43
  • Ünlü isimlerin tercihi bu topuz saç dökülmesini tetikleyebilir29 Aralık 2022 Perşembe 22:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti