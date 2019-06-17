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Prens Philip de torununu Meghan Markle konusunda uyarmış: Meghan ile eğlenilir, evlenilmez

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İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry ile Meghan Markle’ın evliliğine kuşkuyla yaklaşan isimlerden birinin de Edinburgh Dükü Prens Philip olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Prens Philip torununa, “Oyuncularla eğlenilir, evlenmez” dedi.
Prens Philip de torununu Meghan Markle konusunda uyarmış: Meghan ile eğlenilir, evlenilmez

Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip’in torunu Prens Harry’yi Meghan Markle ile evlenmemesi yönünde uyardığı öne sürüldü.

 

Sunday Times’taki için bir köşe yazısı kaleme alan Sophie Money-Coutts, Prens Philip’in Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerini hatırlatarak torununa “Oyuncularla eğlenilir, evlenilmez” dediğini iddia etti.

Buckingham Sarayı’ndan konula ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Prens Harry ile dedesi Prens Philip’in çok yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğu belirtiliyordu. Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebekleri Archie’yi ilk gören isimlerden biri Prens Philip’ti.

 

İLK UYARI DEĞİL

Daha önce de Prens Harry’nin Cambridge Dükü olan ağabeyi Prens William tarafından benzer şekilde uyarıldığı konuşuluyordu. Harry ile Markle’ın ilişkisinin çok hızlı ilerlediğini düşünen William’ın bu konuda endişelerini kardeşine ilettiği, iki kardeşin aralarının bu nedenle açıldığı konuşuluyordu.

Buckingham Sarayı’na yakın kaynaklar, benzer uyarıların kraliyet mensubu başka isimler tarafından da dillendirildiğini aktarıyordu.

Sussex Dükü ve Düşesi unvanı taşıyan çift, geçen yıl mayıs ayında büyük bir törenle evlendi. Çiftin ilk bebekleri de bu yıl mayıs ayında dünyaya geldi.

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