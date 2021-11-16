Prens Selman “kâr amacı gütmeyen” şehir inşa ediyor

Cemal Kaşıkçı’nın suikastı sonrasında uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Suudi Arabistan veliaht prensi Selman, “Dünya’nın ilk kâr amacı gütmeyen şehri” için çalışmalara başladığını duyurdu.

Başkent Riyad yakınlarındaki 3.3 kilometrekarelik alanda inşa edilecek şehre, “Prens Muhammed bin Selman Kâr Amacı Gütmeyen Şehri” adı verileceği duyuruldu. Burasının bir eğitim merkezi şeklinde şekilleneceğini açıklayan Prens Selman şehirde üniversiteler, okullar ve müzelerin olacağını da aktardı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı da burada birçok sivil toplum kuruluşuna destek verileceğini duyurdu. Son dönemde reformlarla adını duyurmaya çalışan Prens Selman, geçen hafta da doktor, din insanı, akademisyen gibi insanlara vatandaşlık verilmesine karar vermişti.

HEDEF “VİZYON 2030”

İnşa edilecek şehirde bilim ve yeni nesil teknolojilerin geliştirileceği, robotik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi alanlarda çalışmalar yapılacağı kaydedildi. Sanat galerileri, oyun alanları ve gastronomi eğitiminin de verileceği alan, Prens Selman’ın “Vizyon 2030” planları doğrultusunda şekilleniyor. Petrol ve inanç turizmi esas gelir kaynakları olan Suudi Arabistan son dönemde bu imajını değiştirmeye çalışıyordu.

Prens Selman, geçen ay İngiliz futbol takımı Newcastle United’ı satın almış ve Formula 1 yarışlarını da ülkesine getirmişti. Gelecek ay ülkedeki ilk Formula 1 yarışı gerçekleşecek.