Prens Selman, Yunanistan’a adeta çıkarma yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmek için gittiği başkent Atina’ya ulaşımı olay oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i ziyaret etmek ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek için Başkent Atina'ya giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Al Saud'un öğle saatlerinde 700 kişilik bir heyet, 7 uçak, 350 limuzin ve 180 bavul, çatal, bıçak ve yatak takımlarının bulunduğu konteyner ile havalimanına inmesi olay oldu.

Atina merkezde Vouliagmeni’deki Four Seasons Otel’de konaklayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Al Saud’un ziyareti nedeniyle otelin tamamen boşaltıldığı, prens ve ailesi için yeniden düzenlendiği belirtildi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR TAKILDI

Ultra lüks otelin tüm camlarının değiştirildiği ve kurşun geçirmez camlar takıldığı ve otelin iki günlüğüne prens ve mahiyetindeki kişiler için ayrıldığı açıklandı.

Bin Salman'ın Akropolis Müzesi'nin restoranında onuruna verilen akşam yemeği haricinde otelde veya restoranlarda yemek yemeyi reddettiği için diyetinden sorumlu 20 kişilik sağlık ekibinin de birlikte hareket ettiği belirtildi.

700 KİŞİLİK HEYETTE BULUNANLAR

36 yaşındaki Bin Salman ile birlikte gelen 700 kişilik heyette, prensin aile yakınları, bakanları, iş insanları, hukukçular ve gazetecilerin bulunduğu açıklandı. Uçaklardan birinin ise tam donanımlı bir hastane olarak geldiği ve havalimanında bekletildiği belirtildi.