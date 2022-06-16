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Prens ve eşi, 20 Haziran Pazartesi günü Kıbrıs’a geliyorlar

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Prens ve eşi, 20 Haziran Pazartesi günü Kıbrıs’a geleceği açıklandı.
Prens ve eşi, 20 Haziran Pazartesi günü Kıbrıs’a geliyorlar

Büyük Britanya Wessex Krallığı Kontu Prens Edward (Edward Antony Richard Louis) ve eşi Prenses Sophie'nin (Sophie Rhys-Jones) 20 Haziran Pazartesi günü Kıbrıs’a geleceği açıklandı.

22 Haziran Çarşamba gününe kadar Kıbrıs’ta kalacak olan Prens Edward ve eşi, Ağrotur ve Dikelya Egemen Üs Bölgelerini ziyaret edecek.

Prens Edward ve eşi kontes Sophie’nin Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ve eşi tarafından karşılanacağı bildirildi. Prens ve eşi, İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin vereceği resepsiyona da katılacak. Kontes Sophie’nin adanın dört bir yanından kadın ve gençlik örgütü mensuplarıyla buluşacağı da bildirildi. “İngiliz Egemen Üs Bölgelerinde” bulunan İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensupları ve aileleriyle de görüşecek Prens ve eşinin, Kıbrıs’taki askerlerin rolü ve operasyonlara katkıları hakkında daha fazla bilgi alacağı da duyuruldu.

Cyprus Mail’in haberine göre, ziyaretle ilgili açıklamayı bugün İngiliz Yüksek Komiserliği yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ziyaret sırasında Majesteleri, İngiliz Milletler Topluluğu’nun üye devletleri olarak Birleşik Krallık ve Kıbrıs arasındaki dostluk bağlarını kutlayacak ve denizaşırı ülkelerdeki İngiliz Silahlı Kuvvetlerine destek gösterecek. Kont ve Kontes, Birleşik Krallık'ın Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNFICYP) katkısını takdir edecek, BM kontrolündeki ara bölgeyi ziyaret edecek ve Kıbrıs'taki BM misyonu hakkında daha fazla bilgi alacak…”

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