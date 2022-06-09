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Prens William tebdil-i kıyafet halkın arasına karıştı

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İngiliz kraliyetinde tahtın ikinci varisi olan Cambridge Dükü William, üzerine kırmızı yelek giyip, şapka takarak sokağa çıktı. William evsizlerin para kazanmak için sattığı "Big Issue" isimli dergiyi sattı.
Prens William tebdil-i kıyafet halkın arasına karıştı

Uluslararası kamuoyunun Prens William olarak tanıdığı, Cambridge Dükü William, bu hafta başkent Londra’da halkın arasında görüntülendi.

Genelde evsizlerin para kazanmak için sattığı “Big Issue” isimli dergiyi satan ve üzerine dergiyle uyumlu yelek ve şapka geçiren William’ı fark eden şaşkınlık yaşadı. Dün Westminster’da yoldan geçenlerin fark ettiği William, kendisini tanıyanlarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Evsizlere gelir elde etmek için kurulan oluşuma destek veren William’la konuşan bir vatandaş yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Matthew Gardner isimli İngiliz, “Kayınbiraderim William’ı yolda görmüş. İkisi ayak üstü sohbet etti. Kendisi mütevazı ve arka planda sessizce çalışan biri. İhtiyacı olanlara yardım etmekten çekinmiyor” dedi.

Gardner, kayınbiraderinin üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine William’ın hemen POS cihazı çıkardığını ve bu sayede satışı tamamladığını dile getirdi.

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