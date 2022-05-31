Prens William ve Prens Harry ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor

Prens Harry’nin kraliyet görevlerinden ayrılması, ardından Oprah Winfrey’e eşi Meghan Markle ile verdikleri sansasyonel röportajdan sonra iki kardeşin arasının gergin olduğu basına yansımıştı. Ancak The Mirror’a göre, kardeşlerin büyükanneleri Kraliçe Elizabeth’in resmi Platin Jübile kutlamalarında tekrar bir araya gelmeden önce görüntülü sohbetler ve yazılı mesajlaşmalarla ilişkilerini düzeltmeye çalıştıkları bildiriliyor.

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, “Kardeşlerin her şeyin oturması için zamana ihtiyacı vardı. William da dahil olmak üzere aile, Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesinden ayrılmayı seçme şekliyle hayal kırıklığına uğradı. Ama şimdi olanların geçmişte kaldığına ve devam ettiklerine dair güçlü bir his var” dedi.

Kaynak, kardeşlerin haftalık görüntülü sohbetler ve diğer aile üyelerini de içeren WhatsApp iletişimi sayesinde eski arkadaşlık ilişkilerine geri döndüğünü ekledi: “Ayrıca çocuklarıyla yeniden bağ kurmalarına izin veren FaceTime görüşmeleri yaptılar. William, Meghan’ın iyi bir anne ve sadık bir eş olduğunu görüyor ve kardeşi için gerçekten memnun.”

Kardeşlerin büyükanneleri Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile’sinde tekrar bir araya gelmelerinden önce, ilişkilerini toparlamaya çalıştıkları belirtiliyor. Tahttaki 70. yılını kutlayan ilk İngiliz hükümdar olarak 96 yaşındaki Kraliçe adeta tarih yazıyor.

Kardeşler en son 1 Temmuz 2021’de Londra’daki Kensington Sarayı’nda anneleri Prenses Diana’yı onurlandıran bir heykelin açılışına katılmak için bir araya gelmişti.