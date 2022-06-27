Prenses Beatrice’in festival eğlencesi tatsız olayla bölündü

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözlerden uzak yaşayan üyesi Prenses Beatrice, katıldığı bir festivalde, kredi kartının 3 kez reddedilmesi sebebiyle zor duruma düştü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Prenses Beatrice, pazar günü sona eren 2022 Glastonbury Müzik Festivali’ne katıldı.

Festivale eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile katılan 33 yaşındaki prenses, alanda fotoğrafı en çok çekilen isimler arasında yer aldı.

Prenses Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi…

Daily Mail’de yer alan habere göre, festivalde tatsız bir olay yaşayan prensesin kartı, ödeme için bir değil, iki değil tam üç kez reddedildi.

Kısa süreli bir utanca rağmen, Kraliçe’nin torunu sakin kaldı ve bir süre sonra alanda eğlenmeye devam etti.

22-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2022 Glastonbury Müzik Festivali’ne Sir Paul McCartney, Billie Eilish ve Kendrick Lamar’ın performansları damga vurdu.