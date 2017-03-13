Prenses Olmanın Çok Garip ve Çok Katı 8 Kuralı

Demek ki prenseslerin hayatı sadece keyif ve refahtan ibaret değil...

1. Kraliçenin evi, kraliçenin kuralları.

Kate Middleton'ı düşünelim... Bir havayolu yetkilisi baba ile bir havayolu hostesi annenin kızı. Üniversitede Prens William ile tanışıyor, hayat gayet normal seyrinde ilerlerken 29 Nisan 2011'de evleniyorlar ve kraliçe hanımefendinin evine taşınıyorlar.

Resimde gençliğini gördüğümüz Britanya Kraliçesi II. Elizabeth sarayın tek hakimi, değişmez tüm kurallarıyla üstelik. Bu ev kurallarına bir örnek; yemek masasında kraliçe yemeğini bitirdikten sonra kimse yemeğine devam edemez. Belki de tabağınızda yemek kaldı, belki doymadınız, farketmez. Kraliçe doyduysa, o sofrada başka bir şey yiyemezsiniz.

2. Takma isimler yasak.

Nihayetinde böyle bir üniversite öğrencisiydi Kate de. Kim bilir ne takma isimler yakıştırılmıştı ona; artık ''Pşşt, kıvırcık!'' mı diyorlardı, dişleği mi tercih ediyorlardı bilemeyiz, prensesin ve İngiliz tabloit gazetelerinin özeli...

Saraya taşındığı an bu da bitti. Çünkü bir kraliyet mensubu için takma isim sahibi olmak yasaktır.

3. Oy vermek yasak.

Aslında yasak değil, yasal olarak seçimlerde oy kullanma hakları var kraliyet ailesinin. Ama işte, aile içi bir yasak söz konusu. Bir anlamda Kate Middleton, üniversiteden oy hakkını kaybedebilmek için mezun olmuş...

Bu arada herhangi bir politik mevki için adaylığını koymak da aynı şekilde yasal, velhasıl aile içi kurallar yüzünden yasak... Ki zaten Kate hanımefendi prenses olmuş şunun şurasında, belediye başkanlığına uğraşacak değil ya?

4. Her zaman en iyi şekilde giyinmek zorunludur.

Şıklık her zaman güzeldir elbette... Ama 7/24 şık olmak zorunda olduğunuzu düşünsenize!?

Artık Kate Middleton gecenin bir vakti paçası sıyrılmış pijama altı ve Hello Kitty'li eski tişörtüyle mutfağa gidemiyor örneğin, buzdolabından yarım pizza çıkartıp, sonra ellerini tişörtüne süremiyor... Pasaklılık ne yazık ki yasak.

5. Bir prenses en az 2 hayır kurumuna üye olmalıdır.

Nihayet mantıklı ve iyi niyetli bir kuralla karşılaştık :)

Tabii Kate Middleton'ın işi yine zor; çünkü Britanya adası Lady Diana gibi bir melekle tanışmış, ardından ağıtlar yakmış bir toprak parçası.

6. Kabuklu deniz ürünleri yemek yasaktır!

Zehirlenme riski dolayısıyla, bir aile geleneği olarak...

7. Sonradan kraliyet ailesine katılan prensesler, bir davete kan yoluyla prenses olanlardan daha önce iştirak edemezler.

Yani şu hanımefendi (Prenses Anne, II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı) salona girmeden, Kate Middleton'ın o salona adımını atması yasak!

8. Son olarak; Monopoly?!

Bir dönem dünyanın her köşesinden toprakla Monopoly oynar gibi oynayan ailenin, keyifle oturup Monopoly oynaması yasakmış :)

Hakikaten!