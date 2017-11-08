Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Simge Altan: “Presbiyopi Hipermetropiden Farklı Bir Durumdur”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Simge Altan, Presbiyopi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Altan, Yunancada “yaşlı göz” anlamına gelen presbiyopi rahatsızlığının, görmede zorluk çeken, okurken yorulan ve bulanık gören 40 yaşını geçen kişilerin en önemli göz kusuru olduğunu belirtti.

Genelde hipermetropi ile karıştırılan bu rahatsızlığın hipermetropiden farklı bir durum olduğunu kaydeden Altan, “Presbiyopi geliştiğinde gözün yakına odaklama gücü azalır ve kişiler yakını görmekte zorlanır.” dedi.

En Az İki Yılda Bir Muayene Gerekir

“Presbiyopi bir hastalık değil, yaşlanmaya bağlı vücuttaki değişikliklerin bir sonucudur. Göz içindeki mercek sayesinde uzaktakicisimler yakına geldiğinde merceğin şekli bombeleşerek kırıcılığı artar. Uzak cisimleri görmek istediğimizde ise mercek bu sefer uzayarak incelir. Göz içindeki bu merceğin hareketini lensi tutan lifler sağlar. Yaşlılıkla birlikte lens sertleşir, bu liflerde esneklik kaybolur ve presbiyopi ortaya çıkar.” şeklinde konuşan Simge Altan, esnekliğini kaybeden lens nedeniyle görmede ani fokus değişikliği yaşandığı durumlarda, özellikle yakına bakma durumunda, hızlı adaptasyon ve net görmenin sağlanamadığını belirtti.

Simge Altan söz konusu göz kusurunun belirtileri, teşhisi ve tedavisi ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: “Belirtileri; normal okuma mesafesinde bulanık görme, okunan materyali kol uzunluğunda uzakta tutma ve yakın mesafedeki işlerle uğraşırken başağrısı olmasıdır. Teşhisi; göz muayenesiyle presbiyopi teşhis edilebilir. Presbiyopi olanların en az 2 yılda bir göz muayenesinden geçmeleri önerilir. Tedavisi; Yakın gözlük önerilerek problem ortadan kalkar. Presbiyopinin kesin etkili bir tedavisi olmamakla beraber özellikle değişik cerrahi metodlar konusunda araştırmalar devam etmektedir.”