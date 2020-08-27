Prezervatif kullananların yaptığı 8 yanlış

Uzmanlar tarafından en çok önerilen korunma yöntemlerinden biri prezervatif kullanımı. Fakat doğru kullanılmayan prezervatif, amacını yerine getiremeyebilir. Prezervatif kullanırken bu yanlışları yapmamaya dikkat edin.

1- Zamanlamayı doğru ayarlama

Cinsel ilişkide ön sevişmenin uzun olduğu durumlarda çiftler prezervatifi mümkün olduğunca geç kullanmayı tercih edebiliyor. Bu da boşalmanın hemen öncesinde ortaya çıkan penetrasyon döneminde çiftlerin korunmasız olmasına yol açıyor ve hamile kalma riskinin de artmasına neden oluyor.

2- Ters yüzey kullanımı

Prezervatifi kullanırken iç ve dış yüzeyi doğru şekilde birbirinden ayırmak gerek. Yanlış yüzeyi kullanılan prezervatiflerin üzerinde yer alan spermisitler de işlevini yerine getiremeyince istenmeyen hamilelik oranı da artıyor.

3- Erken kullanım

Prezervatifi sertleşme öncesinde kullanmak penise tam oturmamasına neden oluyor. Bu da ereksiyon olamama sorununu beraberinde getiriyor.

4- İki kat kullanım

Daha fazla koruma elde etmek amacıyla yapılan çift prezervatif kullanımı da istenmeyen durumlara yol açabilir. Çift prezervatif kullanımı boşalma ve orgazm hissini azaltır.

5- Yanlış beden seçimi

Penis boyuna uygun olmayan prezervatif seçimi sızıntı yaparak istenmeyen hamileliklere zemin hazırlayabilir. Bu nedenle penis boyuna en yakın prezervatifi seçmek önemli.

6- Yırtık prezervatif kullanımı

Yırtık veya hatalı üretilmiş prezervatifi kullanmak hamilelik riskini önemli ölçüde artırır. Prezervatif kullanmadan önce ürünü iyice incelemek ve yırtık veya delik olması durumunda kullanmamak en doğrusu.

7- Son kullanım tarifi geçmiş ürün kullanımı

Paket üzerinde yer alan son kullanım tarihine bakarak tarihi geçmiş prezervatifleri kullanmamak gerek. Tarihi geçmiş ürünler koruma işlevlerini tam yerine getiremedikleri için gebelik riski artıyor.

8- Aynı ürünü çok kullanma

Prezervatifi bir defadan fazla kullanmak da sık yapılan hatalardan biri. Bu hem hijyen konusunda sorun yaratır hem de aşınabilme veya yıpranabilme oranı yüksek olan ürünün tam koruma sağlamamasına neden olur.