Prezervatif kullanırken bunlara dikkat!

Gebeliği önlemek veya çeşitli cinsel hastalıklardan korunmak için cinsel birliktelik sırasında prezervatif kullanılır. Ancak prezervatif kullanırken çoğu erkeğin bilmeden de olsa yapmış olduğu bir takım hatalar var.

Prezervatifi amacına uygun olarak kullanmadığınızda sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturabiliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda çoğu erkeğin prezervatifi yanlış kullandığını ortaya çıkardı ve amacına uygun olarak doğru prezervatif kullanma teknikleri açıklandı.

Cinsel ilişki sırasında yapılan en büyük yanlışlardan biri prezervatifi geç takmak. Ön sevişmenin uzun sürdüğü durumlarda prezervatifi geç takmak isteyen çiftler, boşalma anından önce yaşanabilecek penetrasyon durumunda meydana gelebilecek riskleri de göze almış oluyor.

Prezervatifi geç takmak veya sertleşmeden önce takmak kondomun penise düzgün oturmamasına neden olabilir. Bu durumda da ereksiyon olamazsınız.

Uzmanlar bu konuda ciddi şekilde uyarıyorlar. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatifte kesinlikle alınmamalıdır. Son kullanma tarifi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir.

İlk sırada prezervatifin doğru yüzeyini iç-dış yapmayı beceremeyen erkekler var. Bu hatanın sonucunda prezervatifin yüzeyinde bulunan spermisitler işlevsiz hale geliyor ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde etkisiz kalabiliyor.