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Prim Affı İçin Ödeme Süresi 21 Aralik’ta Sona Eriyor.

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Prim affı için  ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.
Prim Affı İçin Ödeme Süresi 21 Aralik’ta Sona Eriyor.

10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile  işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik)  Yasası çerçevesinde hayata geçirilen prim affı için  ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne  yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde,  ön peşinatını 21 Aralık 2020 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim  borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyrulur.

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