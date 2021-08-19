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"Prim desteği devam edecek"

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Saner: "İş dünyamızın sigorta primlerine destek önümüzdeki süreçte de yapacağımız çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirilecektir."
"Prim desteği devam edecek"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

 

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

 

“ Hükümetimiz pandemi nedeniyle uzun bir süredir iş dünyamızın sigorta primlerine destek sağlamaktadır.

 

Bu destek önümüzdeki süreçte de yapacağımız çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirilecektir.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.

 

Ekonomik Örgütlerimizle, Hükümetimiz arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletimizin özel sektöre prim desteği devam edecektir.

Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim. “

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