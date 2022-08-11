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Prim destek ödemeleri için başvurular başladı

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Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı.
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre, işyerlerinde kendileri dahil en az 1 en fazla 5 çalışanı bulunan 18-40 yaş arası küçük esnaf işverenlerine yönelik yapılacak prim destek ödemesi başvuruları başladı.

Söz konusu destek ödemeleri için son başvuru tarihi 5 Eylül, başvurular ihtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak.

Başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenler en yakın İhtiyat Sandığı Şubesinden gerekli formları alarak başvuru yapabilir.

 
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