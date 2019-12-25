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Prince Boateng MTG’de, Justice GG’de..!

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Prince Boateng MTG’de, Justice GG’de..!
Prince Boateng MTG’de, Justice GG’de..!

K-Pet Süper lig lideri Mağusa Türk Gücü transferde G.Gücü’nün yabancı oyuncusu Prince Boateng’i kadrosuna katmak için anlaşmaya varırken Justice G.Gücü’ne vermeyi kabul etti

K-Pet Süper ligde ligin ilk devresinin bitmesinin ardından transfer hız kazandı. Lider Mağusa Türk Gücü, G.Gücü’nün kapısını Primce Boateng için çaldı ve yeşil beyazlı yönetimle anlaşmaya vardı.

Bugün yapılan görüşmede MTG başarılı oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak konusunda anlaşmaya varırken gelecek sezonda bonservis opsiyonunu yeşil beyazlı yönetimden aldı.

MTG bu transfer karşılığında Gençlik Gücü’ne sezon başında B.Bağcıl’dan kiraladığı ve yerli statüde oynayan Justice verdi.

MTG bugün başarılı oyuncu Prince Boateng’i sağlık kontrolünden geçirecek ve sorun olmaması durumunda transferi resmiyete dökecek.

 

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