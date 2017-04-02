İngiltere'nin başkenti Londra'da fren hidrolik yağıyla zehirlenen bir kedi votkayla kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre,İngiltere'nin başkenti Londra'da fren hidrolik yağıyla zehirlenen bir kedi votkayla kurtarıldı.

Sahibi Teresa Correira Maria'ya göre, Princess adlı yedi yaşındaki kedi, bahçede devirilmiş bir şişeden tüylerine bulaşan fren hidrolik yağını yalayınca zehirlendi.

Baygın halde Blue Cross hayvan hastanesine götürülen kediyi kurtarmak için bir görevli yakındaki bakkala giderek bir şişe votka aldı.

Normalde hayvanlar için son derece tehlikeli olan alkollü içkilerin, zehirlenmeden hemen sonra kullanılması halinde etilen glikole karşı panzehir etkisi yaptığı belirtiliyor.

Princess, 24 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi.

Veteriner Heather Loh, "Hayvanlara asla alkol verilmemeli. Ancak Princess'i kurtarmak için bu son çaremizdi" dedi.