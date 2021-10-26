Probiyotiklerin 6 önemli faydası

Probiyotik kelimesi Latince kökenli olup, “yaşam için“ anlamına gelir. Probiyotikler sağlığımızı destekleyen, vücudumuzda bizimle ahenk içinde yaşayan, doğru koşullar sağlandığında çoğalan mikroorganizmalardır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, bu dost bakterilerin faydalarını ve nasıl tüketilmeleri gerektiğini şöyle anlattı…

İŞTE VÜCUDA ETKİLERİ

■ Bağışıklığımızı güçlendirir.

■ Bağırsak sağlığımızı korur.

■ Duygu durumumuzu iyi yönde destekler. Bizi depresyon ve anksiyeteden koruyup, hafızamızı güçlendirir.

■ Belirli alerjilere ve özellikle egzamaya iyi gelen mikroorganizmalardır.

■ Kalp sağlığımızı destekler.

■ Zayıflama sürecini kolaylaştırır.

TAKVİYE ALACAKSANIZ DİKKAT!

Probiyotikleri vücudumuza probiyotik besinlerle ya da probiyotik bakterileri içeren kapsüllerle alırız. Eğer probiyotikleri vücudunuza kapsül, toz ya da sıvı halde almayı düşünüyorsanız, bir uzmana danışın ve alacağınız ürünün etiketini okumayı unutmayın. Çünkü her probiyotiğin fonksiyonu farklıdır, her probiyotik herkese uymaz. Ayrıca probiyotik bir ürünün faydalı olabilmesi içinde yeterince probiyotik bakteri bulunması gerekir.

ÖZELLİKLE KİMLER İÇİN GEREKLİ?

İnsan mikrobiyomunu yani vücudumuzda bizimle ahenk içinde yaşayan iyi huylu bakterilerin varlığını yaş, genetik, ilaç kullanımı, stres, sigara içimi, egzersiz sıklığı ve beslenme alışkanlıkları etkileyebilir. Mide ve bağırsak sistemindeki hassas bakteri dengesinin bozulmasının ishale (antibiyotik ilişkili ishal, turist ishali, bağırsak enfeksiyonları), gastroenterit, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığına (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit), alerjiler ve bazı kanserlere zemin hazırlayabilir. Bu sağlık problemlerinde probiyotik destek alınması iyileşme sürecine katkı sağlar. Bunun yanında, hipertansiyonu, ani kilo kaybı, alkol kullanımına bağlı karaciğer hasarı olan kişilerde de probiyotiklerin kullanımı olumlu etkiler yaratabilir.

İŞTE PROBİYOTİK BESİNLER

En sağlıklı probiyotik besinler; ev yapımı yoğurt, kefir, lahana turşusu, tempeh ve natta (fermente edilmiş soya fasulyesi ürünleri), kombucha (fermente edilmiş bir tür çay, sıklıkla yeşil çaydan yapılır), su kefiri (veganlar için üretilmiş, kefir mayasının suya çalışmış hali), salatalık turşusu, yayık ayranı, süzme peynir, mozarella-Gulda peynirleri, kımız, boza, tarhana ve şalgam suyudur.

PREBİYOTİKLER DE ÇOK ÖNEMLİ

Prebiyotik besinlere örnek olarak; muz, elma, çilek, çekirdekli üzüm, hindiba, enginar, yerelması, soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, kereviz, domates, hardal, soya fasulyesi, kurubaklagiller (mercimek, nohut gibi), tam tahıllı besinler (makarna, bulgur, kara buğday, buğday ruşeymi gibi), keten tohumu, badem, ceviz verilebilir. Bir probiyotik besini, bir prebiyotik besin ile birlikte tüketirseniz “sinbiyotik” beslenmiş olursunuz. Örneğin; evde mayalanmış probiyotik yoğurt ve yulaf ezmesi, kefir ve muz bileşimi, kuru fasulye ve lahana turşusu kombinasyonu gibi. Bu çok daha sağlıklıdır.