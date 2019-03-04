Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti

49 yaşındaki Flint'in İngiltere'nin Essex bölgesindeki Dunmow'da bulunan evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Polis yerel saatle sabah 8 civarında "bir adamın sağlık durumuna ilişkin" bir telefon aldıklarını, eve ulaştıklarında Flint'in hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.

Polis Flint'in ölümünün şüpheli görünmediğini ve olayla ilgili dosya açıldığını belirtti.

Flint, Avustralya turundan İngiltere'ye yeni dönmüştü ve Mayıs ayında Amerika turnesine çıkacaktı.

Grubun 1990'larda büyük hit olan Breathe ve Firestarter gibi şarkılarının vokali de Flint'e aitti.

Flint punk saçları ve danslarıyla İngiltere'de 1990'lar müziğinin sembolik isimlerinden olmuştu.

Flint, Liam Howlett tarafından 1990'da kurulan Prodigy'ye dansçı olarak katılmış ve ardından rapçi Maxim ile birlikte grubun vokalisti olmuştu.

1992'de çıkardıkları ilk albüm olan Experience'la birlikte grubun tüm 7 albümü de İngiltere listelerinde 1. sıraya yükselmişti.

Son albümleri No Tourists geçen yıl Kasım ayında çıkmıştı.