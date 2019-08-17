  • BIST 95.734
  • Altın 271,249
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”

» »
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasını sağlayacak onurlu bir anlaşmaya imza atmayı hedeflediğini öne sürdü.
Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”

Alithia ve diğer gazeteler, “Omorfo” kökenli Rumların, Barış Harekatı’nın ikinci safhasının yıl dönümü sebebiyle Rum Başkanlık Sarayı’na giderek bir bildiri verdiklerini, bildiriyi teslim alan Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun ise konuşmasında, Anastasiadis’in onurlu bir anlaşmaya imza atmayı arzuladığını söylediğini yazdılar.

Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği son görüşme sonrasında “bir şeylerin değişebilecek gibi göründüğü” iddiasında bulunurken “Müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in istediği gibi bir yola, yine Guterres’in takibinde girmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Prodromu, Anastasiadis’in, tüm Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin iş birliği yaptığı, gerçekten bağımsız ve çağdaş bir Avrupa ülkesi olabilmek adına, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da ortaya koyduğu parametreler temelinde başlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Gazete, sözde “Omorfo” Belediye Başkanı Viktoras Haciavraam ve diğer bazı dernekler tarafından hazırlanan ortak bildirinin BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerine de verildiğini, bildiride tüm göçmenlerin yerlerine geri dönmesi yönünde mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis ilk defa kaçak işçi çalıştırana da soruşturma başlattı17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:19
  • Denktaş’ran sansür göndermesi: Başbakan dan daha komik bir oyun sahnelenemez!17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
  • KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
  • Sağanak yağmur geliyor17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
  • Liverpool, Süper Kupa'da Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
  • Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:30
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: 41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:17
  • Akıncı'dan Tatar'a gönderme 41 kere maşallah demişti, 40 yıl geriye mi gidiyoruz?16 Ağustos 2019 Cuma 19:14
  • Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: Tiyatroları tiyatro sanatçıları yönetmelidir16 Ağustos 2019 Cuma 16:42
  • Başbakan Tatar: Yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır16 Ağustos 2019 Cuma 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti