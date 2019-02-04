Prodromu, Barbaros’un hareketlerini yorumladı

Rum Hükümet Söcüsü Prodromos Prodromu, Türk basınında çıkan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin dün Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki 9’uncu parsele girdiğine ilişkin haberleri yorumladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, “Yeni Şafak” gazetesinde yer alan haberi ve geminin hareketlerini yorumlamasının istenmesi üzerine açıklama yapan Prodromu, Rum Yönetimi makamlarının, usulsüzlüğün olduğu yerde gerekli girişimleri yaptığını belirtti.

Prodromu, geminin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki 9’uncu parsel içerisinde de olduğuna dair bilgiler üzerine “Türk gemilerinin nerelerde hareket ettiğini yorumlamamalarının değişmeyen taktikleri olduğunu” ifade etti.

Gazete, Türk araştırma gemisi “Barbaros’”un doğal gaz araştırmasına Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki 9’uncu parselde başlayacağı, daha sonra ise Mayıs ayına kadar 1, 8, ve 12’inci parsellerde araştırmalara devam edeceğine dair haber yayımladığını belirtti.

Öte yandan, Politis gazetesine göre Rum Ekologlar Hareketi, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i içerisindeki “Türk provokasyonlarını” şikayet etmesi ve Kıbrıs sorununun çözümünün enerji konularıyla ilişkilendirilmesinin önüne geçilmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.