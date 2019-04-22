Prodromu gayrı resmî konferans haberini yorumladı…

Rum Sözcü Prordomos Prodromu, BM genel Sekreteri’nin yaz döneminde Kıbrıs ile ilgili bir konferans çağırmaya yöneldiğine dair haberleri yorumladı.

Fileleftheros’un haberine göre, “şu anda var olan tek somut şey, müzakerelerin yeniden başlamasına dair Genel Sekreter’in arzusu ve Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’un bu yöndeki çabasıdır” diyen Prodromu, Anastasiadis’in hedefinin “müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede, doğru zeminde yeniden başlaması olduğunu” öne sürdü.

Gazete Rum siyasi partilerinin Kıbrıs sorunundaki gelişmelere birbirinden farklı yorum getirdiklerine dikkat çektiği haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, “Kıbrıs sorununda yeni bir uluslararası konferans için açık bir fırsat penceresi gördüğünü” yazdı.

Habere göre dün Dillirga bölgesinde Pirgo köyünü ziyaretinde konuşan Neofitu, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Genel Sekreter’in 30 Haziran (2017) gecesi gerçekleşen yemekte bütün taraflara söylediği zeminde devam etmesinden” söz etti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa dair açıklamalarını eleştirerek, “Başkan BM Genel Sekreteri’nin son raporunda iki tarafa verdiği mesajı ya anlamadı veya maksatlı olarak geçiyor” dedi.

EDEK, Anastasiadis hükümetinin, KKTC’nin ve Türkiye’nin, BM’ye ve AB’ye şikayet etmesi ve etkin tedbir alması gerektiğini iddia etti.

Ekolloglar, Türkiye’nin “tehditkarlığının tavan yaptığını” öne sürerek, bundan “müsamahakar tavır ve müzakerelerde eylemsizlik kabul eden” Rum hükümetlerini sorumlu tuttu.

Vatandaşlar İttifakı, “başarı ön şartı olmayan bir gayrı resmî konferansın çıkmazın resmen ilanını gündeme getireceği, bunun da başka seçenekler konusunda Türkiye’nin bağlı ellerini çözeceği” görüşünü ortaya koydu.

Haravgi’nin “Yine Guterres Çerçevesi Dışındaki ‘Yeni Fikirlerle’… AKEL ‘Başkan’ın Taktiği Türkiye’nin Oyalama Politikasına Yardımcı Oluyor” başlıklı haberine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Anastasiadis’in, Guterres’in iyi niyet misyonu raporunun hemen ertesinde 45 yıl önce dile getirilen görüşlere çakılı kalmayacağını söyleyerek yeniden ‘yeni fikirler’ ile ortaya çıktığına dikkat çekti.

“Sözde yeni fikirler ile Guterres Çerçevesi’ni iptal ediyor” vurgusunu yapan Stefanu, “Başkan, izlemekte olduğu politika ile nihayetinde müzakerelerin koptuğu yerden ve Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması hedefini başaramamakla kalmayacak, BM inisiyatiflerinin başarısızlığı konusunda Rum tarafının da suçlanmasına neden olacak” uyarısında bulundu.