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Prodromu: Müzakerelerin yeniden başlaması söz konusu olabilir

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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde bir sürecin söz konusu olduğununbelirtti.
Prodromu: Müzakerelerin yeniden başlaması söz konusu olabilir

Prodromu, durumun önümüzdeki dönemde kesinlik kazanacağını ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Fileleftheros ve Alithia gazetelerinde yer alan söyleşilerinde, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları ve 9 Ağustos tarihli liderler görüşmesine ilişkin Rum tarafının görüşlerini dile getirdi. Anastasiadis-Akıncı görüşmesinin tek başına dahi önemli bir olay olduğunu ve görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması için BM’yle çabaların sürdürülmesi kararı alındığını anımsatan Prodromu, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir sürecin söz konusu olduğunun söylenebileceğini, durumun önümüzdeki dönemde kesinlik kazanacağını vurguladı.

Liderler görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunan Prodromu, şu an için görünen yol haritasının, BM Genel Sekreteri’nin geçici Özel Danışmanı Jane Holle Lute’la temaslar ve ardından Eylül ayı sonlarına doğru Genel Sekreter ile yapılacak bir görüşme şeklinde olduğunu ifade etti. “Referans şartları olmadan sürecin nasıl ilerlediği?” şeklindeki soruya “Kimse referans şartlarının olmadığını söylemedi” yanıtını veren Prodromu, liderler görüşmesi sonrasında yapılan “resmi açıklamada, arzu edilen müzakerelere imkan tanıyacak referans şartlarının kesinleştirilmesinin gerektiğinin açıklamada dile getirildiğini” vurguladı. Parodromu, Anastasiadis’in Akıncı’yla görüşmesinde, “müzakere döngüsünün başladığı 2014 tarihli Ortak Açıklamayı, bu müzakere döngüsünde varılan veya doğrulanan ve BM’nin Crans – Montana zirvesine götürülen uzlaşıları ve Guterres’in, müzakerelerin son bulduğu yemekte sunduğu parametreler ile arabuluculuk önerisine dair tartışılan her şeyi Referans Şartları olarak sunduğunu” öne sürdü. Söz konusu yemekte “garantörlük sisteminin değişmesi ya da toprak ve Güzelyurt’un yanısıra Türk askerinin hemen adadan çekilmesinin de müzakere ediliyor olmasının kritik unsur olduğu” iddiasında bulunan Rum Hükümet Sözcüsü, “şu ana kadar Türk tarafının güvenlik konusunu görüşmeyi reddediyor olmasından ötürü kritik unsur değerlendirmesinde bulunduğunu” kaydetti.

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