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Prodromu:“Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”

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Prodromu:“Türk tarafının cazip  fikirlerle müzakerelerin ve prosedürün yönünü değiştirmeye ve hatta referans şartlarında mutabakatı engellemeye çalıştığını” iddia etti.Kaynak: “Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”
Prodromu:“Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”

Prodromu; “Türk tarafının cazip  fikirlerle müzakerelerin ve prosedürün yönünü değiştirmeye ve hatta referans şartlarında mutabakatı engellemeye çalıştığını” iddia etti.

Rum radyosu, Sözcü Prodromos Prodromu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dünkü açıklamasını, “Türk tarafının taktiğine mesaj” diye nitelediğini duyurdu.

Sözcü Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin, ana hedefinin referans şartlarında mutabakat  olduğunu hatırlattığı inisiyatifin devam etmekte olmasının önemine vurgu yaptı ve “Genel Sekreter’in istediği, ki vurgulaması da olumlu mesajdır, Crans Montana’daki konferansta yapılan çalışmanın değerlendirilmesidir. Daha sonra yapacağı bütün görüşmelerde de mesajının bu olacağını vurguladı” dedi.

Prodromu, “bu açıklamanın, cazip fikirler ile müzakerenin ve prosedürün yönünü değiştirmeye ve hatta referans şartlarında mutabakatı engellemeye  çalışan Türk tarafının izliyor göründüğü taktiğe bir cevap olduğunu” da öne sürdü.

Prodromu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in önümüzdeki günlerde New York’ta olmasının, BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın, Genel Sekreter ile yapacağı görüşmenin ve New York’ta yapacağı bütün temasların  çok önemli olduğunu da söyledi.

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