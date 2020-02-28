Prof. Ahmet Sözen DAÜ Rektörlüğüne aday olduğunu açıkladı

İşte o açıklama;

Sevgili DAÜ”lüler,



En son söyleyeceğimi ilk başta söyleyerek başlıyorum: DAÜ Rektörlük eğilim yoklamasında aday olmaya karar verdim.



Son zamanlarda DAÜ’nün farklı paydaş kesimlerinden gelen telkinler ve teşvikler neticesinde hür irademle bu karara vardığımı siz sevgili DAÜlülerle paylaşmak istedim.



Ülkemizdeki yüksek öğrenim sektörü son zamanlarda, gerek ülke içi ve gerekse ülke dışındaki gelişmelere bağlı olarak bir süreç yaşamıştır. Bu süreç içerisinde olumlu gelişmeler olduğu gibi ekonomik sorunlar ve öğrenci sayılarındaki düşüşler gibi olumsuzluklarla da ister istemez kurumumuz karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu zorluklara rağmen DAÜ ciddi mücadeleler vermiş ve kurumun gelişmesi için tüm paydaşlar üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Her dinamik kurumda olduğu gibi DAÜ’de de dönem dönem yönetim değişiklikleri olmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak son günlerdeki gelişmeler neticesinde üniversitemizde yeni rektörün belirlenmesi için bir süreç başlatılmıştır. Önemli olan, bu yeni sürecin siyasi kaygılardan arınmış, demokratik ve şeffaf bir şekilde vücut bulması ve DAÜ’nün artık kutuplaşmadan uzak, iç barış ve huzurun oluşacağı bir normalleşme sürecine girmesidir.



2004 yılında katıldığım DAÜ ailesinde bugüne kadar gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışında, rutin akademik görevlerim dışında bir çok alanlarda etkin katkılarım olmuştur. Özellikle, 2014-2016 döneminde yürüttüğüm DAÜ Akademik İşler Rektör Yardımcılığı görevinde gösterdiğim performans en önemli referansımdır. Bu görev süremde kendime pusula olarak aldığım ilkeler: herkese eşit mesafe, liyakata dayalı hakkaniyet, disiplin ve kaynakların verimli kullanılması olmuştur.



Bu çıktığım yoldaki gailem, tüm DAÜ paydaşlarıyla beraber - öğretim üyelerinden, okutmanına, araştırma görevlilerinden idari ve işçi personeline - elbirliğiyle DAÜ’yü hakettiği daha üst noktalara taşımaktır. Umarım, önümüzdeki eğilim yoklaması, seviyeli, demokratik, şeffaf ve DAÜ’nün daha ileriye taşınması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı olgunluk içerisinde geçen bir süreç olur. Bu bağlamda, bu sürece katılacak olan tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim.