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Prof. Aykut Hocanın için vakit daralıyor! Bu hafta görevden alınabilir...

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Prof. Aykut Hocanın için vakit daralıyor! Bu hafta görevden alınabilir...
Prof. Aykut Hocanın için vakit daralıyor! Bu hafta görevden alınabilir...

Prof. Aykut Hocanın için vakit daralıyor! BU hafta görevden alınabilir...

DAÜ'de yaşanan ekonomik ve mali sorun ile birlikte çalışanlarında maaşlarını %25 eksik olarak alması sorunu yeni bir boyuta ulaştı.

3 Yıldır rektörlük görevinde olan ve her yıl bütçe açığını büyüten Akut Hocanın'ın görevden alınması yeniden gündeme geldi.

Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ VYK, Rektörlük ve Sendikaların katıldığı toplantılarda protokolün hazırlanması ve gerekli çalışmaların yapılması için Aykut Hocanın'a 15 Ağustos tarihine kadar süre verilmişti.

Edinilen bilgiye göre gerekli çalışmaların bu tarihe kadar sonlanmaması durumunda DAÜ'de Ağustos maaşlarının da %25 kesintili olarak ödenip ödenemeyeceği konusunda belirsizlik oluşacağı kaydedildi.

Diğer yandan Aykut Hocanın tarafından DAÜ Senatosuna dağıtılan nakit akış tablosunda DAÜ'ye Eylül, Ekim aylarında ön görülen öğrenci (KKTC Uyruklu, TC Uyruklu ve 3. Ülkeler dahil) gelse bile DAÜ'de Kasım ayından sonra maaşlar ödenemez duruma gelecek.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra 15 Ağustos tarihinin Üniversite için bir milat olabileceği konuşuluyor.

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