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Prof. Canan Karatay: Kırmızı eti istediğiniz kadar tüketin

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"İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değil"
Prof. Canan Karatay: Kırmızı eti istediğiniz kadar tüketin

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz" dedi.

Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kitap imzalama etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda, baklava ve börek tüketilmesini önermediğini söyledi.

Lezzetli ve doğal olan her şeyin istenildiği kadar yenilebileceğini aktaran Karatay, baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bol bol kuyruk yağı kullanabilirsiniz"

Kurban Bayramına ilişkin de açıklamalarda bulunan Karatay, "Bol bol kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz." ifadesini kullandı. 

"İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değil"

Türk kahvesinin sağlıklı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Kahve en güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden değildir." diye konuştu.

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