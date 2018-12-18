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Prof. Canan Karatay: Kurtlu meyve yiyin

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"En tehlikeli yağ, riviera zeytinyağı"
Prof. Canan Karatay: Kurtlu meyve yiyin

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Tarım ilaçları zehirdir, bu ilaçların kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" dedi.  Kurtlu meyve yemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Çünkü bütün meyvelerin üstü ilaç ve kimyasal dolu, tarım ilaçları zehirdir. Trans yağ olur ve sizi kanser yapar. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" ifadelerini kullandı.

Emziren annelerin palm yağını kullandıktan sonra yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Anne sütünden geçerse çocuk kanser olur tabi, çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor, kanser yaptığı biliniyor. Girdiği miktara bağlı, minik çocuklara palm yağı anneden de geçerse çok kullanıldığı zaman hemen yapar diyemeyiz ama ileride cips yiyorlar, gençler kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor" diye konuştu.

"Palm yağı işlem görünce kanser sebebi"

Palm yağının palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Bu rafine olduğunda yani işlem gördüğünde, kızartmaya girdiğinde, ısıl işlem gördüğünde, basınç olduğunda bozulur trans yağ olur. Trans yağlar kanserojendir, kalp krizi, Alzheimer ve kanser sebebidir" ifadelerini kullandı.

"Anneler uzak dursun"

Palm yağının endüstride her alanda kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Karatay, "Bütün kozmetik ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda kullanılıyor. Biz bilerek veya bilmeyerek bunu vücudumuza soktuğumuz zaman tehlikelidir. Anneler işlenmiş olan ambalajlı gıda yememeye çalışmalıdır. Her zaman söylüyorum, doğal soğuk sıkım, virjin yani bozulmamış zeytinyağı çok önemli, anneler onları yerse çocuklar da çok sağlıklı olur, kanser de olmaz" dedi.

"Karaciğeri yağlandırıyor"

Palm yağının kilo aldırdığını aktaran Prof. Dr. Karatay, "Çünkü karaciğeri yağlandırıyor, beyni bozuyor. Bozuk yağ olduğu için tehlikeli, şeker hastalığı,kanser yapıyor. Bütün kronik, dejeneratif hastalıkların karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması bunların hepsini yapıyor" diye konuştu.

"Babalar da beslenmeye dikkat edecek"

Sadece annelerin değil babaların da beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Prof. Dr. Karatay, "Trans yağ yerse baba spermleri,hormonol dengeyi bozuyor,testosteronu düşürüyor, kilo da olduğu zaman bilin ki babalarda östrojen fazlalığı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"En tehlikeli yağ, riviera zeytinyağı"

Riviera zeytinyağının en tehlikeli yağ olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Bilerek kızartmalarda kullanılıyor. Riviera zeytinyağı işlem gördüğü için en tehlikeli yağdır. Aynı şekilde palm yağı da işlem gördüğü için kanserojendir. Riviera zeytinyağı da işlem gördüğü için kanserojendir. İşlenmiş, pakete girmiş gıdaları kullanmayacaksınız. Pazara da gitseniz seçici olacaksınız. Pazarda da her şeyin doğal olduğunu sanmıyorum, açıktalar ama üstleri ilaçlı olabilir" dedi.

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