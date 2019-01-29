Prof. Celal Şengör: Mezara gömülmeyi aptalca buluyorum

Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok” diyerek tartışma yaratan Prof. Dr. Celal Şengör, “mezara gömülmenin aptalca olduğunu” söyledi.

Kanal D Haber’e konuşan Prof. Şengör, organ bağışı hakkında söylediği “Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok” sözlerinin arkasında durdu. Kendi vücudunun kadavra olarak kullanılmasını isteyen Şengör, bu konu hakkında herhangi bir başvuru yapmadığını açıkladı.

İnsan vücudunu “yedek parça” olarak niteleyen Şengör, şunları söyledi:

“İnsanların gömülmesine karşıyım, yakılmasına karşıyım. Kullanın. Yedek parça bu. Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Hatta aptalca buluyorum. Annem öleli birkaç sene oldu, gitmedim, ne var orada? Niye gideyim. Gitsem ne olacak? Ne var orada toprak ve karbondan başka?”