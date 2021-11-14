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Prof.Covid-19 Kalp Krizlerini Tetikledi

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Prof. Dr. Başer: Covid-19 Kalp Krizlerini Tetikledi
Prof.Covid-19 Kalp Krizlerini Tetikledi

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) her hafta bir uzmanla düzenlediği “Pendemide Merak Ettiklerimiz” programının konuğu olan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, “Covid-19 bir kalp damar hastalığıdır. Kalp krizine, kalp iltihaplanması, yüksek tansiyon ve ritim bozukluğuna neden oluyor” dedi.  

Covid-19'un kalp sağlığına etkisi konusunda bilgi veren Prof. Dr. Bengi Başer, Covid-19’u kalp damar hastalığı olarak ifade etti. Covid-19’dan korunmak için gerekli önlemleri almanın ve aşı olmanın önemine dikkat çekti.

Covid geçirenlerin kalp rahatsızlıklarından daha fazla etkilendikleriyle ilgili bir çalışmadan söz eden Başer, “Yakın zamanda bir çalışma geldi. 150 bin Covid-19 geçirmiş kişi ile yaklaşık 3 milyon sağlıklı kişiyi karşılaştırdılar. Bir yıl izlediler. Bu bir yıl içerisinde Covid geçiren kişilerin yüzde 60'ının daha fazla kalp damar problemi , yüzde 70 oranında kalp yetmezliği, yüzde 80 oranında da ritim bozukluklarını daha fazla yaşadıklarını, daha çok da atriyel fibrilasyon'nun daha fazla olduğu gözlemlediler. Onun için bu süreçte çok ciddi olarak hastalar üzerinde gözümüz olmalı” uyarısında bulundu.

 “COVİD BİZİ ÇOK ÜRKÜTÜYOR”

Prof. Dr. Başer, her hangi bir ağrı, nefes darlığı, ritim bozukluğu olduğunda mutlaka bir hekime başvurulmasını önererek, “Covid bizi çok ürkütüyor. Covid-19 kalp damar sisteminin her alanına ne yazık ki dokundu. Ve bu dokunuşlar keyifsiz oldu. Bizim için takip çok önemli. Hastalığın en başında önemli bir şey yoksa daha sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Düzenli olarak efor testi yapılmalı, bazen boyun damarlarına bakılmalı. Hastanın aile öyküsü, sigara içiciliği gibi, obezite gibi farklı risk grupları varsa,  daha dikkatli olmalı. Hayatında hiç tansiyon problemi yaşamamış, ancak bizim ilaç vererek kan basıncını düşürdüğümüz hastanın bir süre sonra toparlandığını gördüğümüz gibi, çoklukla da bunun kalıcı olduğunu görüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Bengi Başer

“COVİD'DE OBEZİTE KALP KRİZİNİ DAHA ÇOK TETİKLİYOR”

Kronik hastalığı olan ve ilaç kullananlara şu önerilerde bulundu, “Eğer bilinen bir kalp hastalıkları varsa, özellikle kolesterol ilaçlarını düzenli kullansınlar. Kan basınç takiplerini çok iyi yapsınlar. Bir yetmezlikleri, vücutta şişmeler, nefes darlığı varsa mutlaka hekimleriyle görüşerek ek tedavilerle bu sorunlarını gidersinler. Ritim bozuklukları bazen kendinden geçebiliyor, bazen de daha ileri evreye gidebiliyor. Yürüsünler düzenli yürüyüşleri ihmal etmesinler. Covid'de obsezite kalp krizini daha çok tetikliyor. Daha çok iltihabi reaksiyonları, ağır seyri tetikliyor” ifadelerini kullandı.

“AŞI KALP KRİZİNİ ÖNLÜYOR”

Aşı karşıtlarının, aşının kalp krizine neden olduğu yönündeki söylemlerine de yanıt veren Bengi şunları söyledi; “Covid-19 kesinlikle kalp krizlerini tetikledi. Amerika'da yapılan bir araştırmada bir yıl içinde kalbe bağlı ani ölümleri iki üç kat arttırdığını, tetiklediğini gösteriyor. Covid'e bağlı kalp krizi salgını diyebilirler, ancak kesinlikle aşıya bağlı kalp krizi salgını diyemezler böyle bir şey yok. Covid'den korunmak temel amacımız olmalı. Çünkü aşılar bu hastalığın ileride ortaya çıkmasından da koruyor. Onun için mutlaka aşıya sıcak baksınlar.”

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