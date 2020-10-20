Prof. Dr. Ahat Andican: “Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Türkiye'nin yöneteceği sürecin bir parçası olacak”

Türkiye’de İYİ Parti'li Prof. Dr. Ahat Andican, KKTC’deki seçimleri değerlendirerek Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin fevkalade doğru olduğunu ifade ederek “Tatar, Kıbrıs’ta Türkiye'nin yöneteceği sürecin bir parçası olacak” dedi.
“Bu seçimlerden sonra ortaya çıkan durum Türk dünyası açısından iyi bir şeydir. Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Türkiye'nin yöneteceği sürecin bir parçası olacak… Türkiye’de Mavi Vatan anlayışını sürdürebilmek için Kıbrıs'ın ‘iki devletli’ çözüme gitmesini sağlamamız lazım. Bu devleti sağladıktan sonra ancak AB içinde olabilir. Yoksa Türk tarafı erir gider…”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.