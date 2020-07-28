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Prof. Dr. Aker: “Tarıma dikkat; her şey bitse ekmek ve hellimi yiyeceğiz”

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Prof. Dr. Aker: “Tarıma dikkat; her şey bitse ekmek ve hellimi yiyeceğiz”
Prof. Dr. Aker: “Tarıma dikkat; her şey bitse ekmek ve hellimi yiyeceğiz”

Covid-19, pandemi süreci ve ekonomi konusunda değerlendirmeler yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Şule Aker, tarım sektörüne özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek Her şey bitse ekmek ve hellim yenecek. Üretici desteklenmeli, güçlendirilmeli” uyarısı yaptı.

Kültürümüzde ‘tasarrufun’ önemine dikkat çeken Prof. Aker, krizi atlatmamızda bu durumun işe yaradığını iddia etti.

Şule Aker, “Biz tasarrufuz eden insanlarız. Kenarda köşedeki tasarruflarımız dibe vurmadan çıkabilmemizi sağladı. Devlet de yardımları fonlardan yaptı. Tasarruflarımızın olması yumuşak geçiş yapmamıza yol açıyor. Bu da bizim kültürel güçlü yanımız. Zor zamanlar geçti ama geçti…Çabuk toparlandık” dedi.

Tarımın ve bir bütün olarak bu sektörün önemine işaretle konuşan Prof. Dr. Aker, tarımın hiçbir zaman ikinci plana atılmaması gerektiği söyledi.

Kanal T’de konuşan DAÜ İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Şule Aker “Sektörün sorunları var bunu biliyoruz ancak tarımı hiç bir zaman ikinci plana atmamalıyız. Üreticilerin, üretimi sürdürmeleri için teşvik ve alt yapı önemli. Her şey bitse ekmek ve hellim yenecek. Bu unutulmamalı. Bu konu özenle korunmalı ve bu alandaki üretici desteklenmeli ve güçlendirilmeli…” diye konuştu.

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