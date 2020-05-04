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Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok

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Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok
Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Covid-19’un insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçip geçmeyeceğine dair açıklamada bulundu. Ayaz, şu anda elde edilen bilimsel verilerin corona virüsünün insandan insana bulaştığı yönünde olduğunu ve henüz hayvandan insana doğru bir bulaşmaya dair bir vakanın olmadığını belirtti.

Ayaz, “Dünyada virüsün hayvanlardaki duyarlılığı veya varlığıyla ilgili yapılmış birkaç çalışma var. İlk vaka Hong-Kong’dan gelmişti. 2 köpekte corona virüsü tespit edilmişti. Bu köpekler herhangi bir semptom göstermemişti ancak sahipleri Covid-19 pozitif olduğundan dolayı muhtemelen sahipleriyle yakın temas sonucu bu köpeklere bulaşma meydana gelmişti.

Daha sonra Belçika’dan bir açıklama geldi. Virüs bu sefer Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir kedide rastlanmıştı. Bu vakanın farkı da kedinin bu virüse dair hafif semptomlar gösteriyor olmasıydı. Ancak bu vakada da kedinin sahibinde Covid-19 tespit edilmişti” dedi.

‘HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞMA YOK’

ABD’nin Newyork şehrinde bir hayvanat bahçesinde kaplan ve aslanlarda etken tespit edildiğini ve burada da bulaşmanın hayvan bakıcılarından olduğu yönünde bir bilginin olduğunu söyleyen Ayaz, “Yine burada da aslan ve kaplanlar özellikle hafif olsa da semptom gösteriyorlardı.

En son 2 gün önce (geçtiğimiz hafta) ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada yine Newyork şehrinin farklı 2 bölgesinden 2 farklı kedide Covid-19 etkeni teşhis edildi. Bu kediler hafif solunum yolu semptomları gösteriyorlardı. Fakat bu kedilerin birbirinden farkı ise kedilerin sahiplerinden bir tanesi Covid-19 pozitifken diğer kedinin sahibinde herhangi bir Covid-19 etkenine rastlanmamıştı. Burada ise kedinin gezdirilme amacıyla dışarı bırakılma esnasında çevreden etkeni almış olabileceği üzerinde duruluyor.

Yani şu ana kadar ki vakalar hayvanlardan insanlara doğru bir bulaşmanın olmadığı ancak insanlardan hayvanlara bir bulaşmanın olabileceği yönünde. Fakat yine burada önemli bir başka detay ise Covid-19 tespit edilen kedilerden biriyle aynı evde yaşayan diğer kedide virüs etkeni negatif bulundu. Yani hayvandan hayvana bulaşmanın da her defasında olmadığının gösterilmesi açısından önemli bir bulguydu bu” diye konuştu.

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