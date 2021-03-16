Prof. Dr. Aykut Hocanın'dan dETAY'a kutlama mesajı

16 Mart 2021

Sayın Taner ULUTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Detay Gazetesi

LEFKOŞA

Sayın ULUTAŞ;

17 Mart 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan Detay Gazetesi’nin 7. Kuruluş YılDönümü’nü en içten dileklerimle kutlarım. “Gerçekler Detayda Saklıdır” sloganı ile günümüzde doğru haberciliğin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiş olan gazeteniz, kurulduğu tarihten bugüne, Kıbrıs Türk Medyası’na büyük katkılarda bulunmuştur.

Sizi ve sizin nezdinizde gazetenizin bugünlere gelmesi için emek gösteren tüm basın emekçisi çalışma arkadaşlarınızı tebrik eder, yayın hayatınızda nice başarı dolu yıllar dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Aykut HOCANIN

Rektör