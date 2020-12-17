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Prof. Dr. Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi

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Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, tüm dünyanın aşısını bulmak için üzerinde çalıştığı koronavirüsü ahtapota benzetti.
Prof. Dr. Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi

Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen koronavirüs, her geçen gün etkisini artırıyor. Aşı çalışmaları devam ederken, virüsten korunmanın hala en geçerli yönteminin maske, mesafe ve hijyen olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Antalya'da koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, virüsün 4 farklı tipi olduğunu, beta tipinin insanlarda hastalık ve ölüme yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Canatan, 2002 yılında çıkan SARS virüsünden 10 bin kişinin, 2012 yılında Orta Doğu'da ortaya çıkan MERS virüsünden ise 2 bin 500 kişinin etkilendiğini kaydetti.

YAYILIM HIZI YÜZLERCE KAT ARTTI

Virüsün öldürücülüğünün azaltıldığını, ancak yayılımının hızlandığını belirten Prof. Dr. Canatan, “Virüslerin etkinliğini azaltmak için 2002 yılından bu yana çalışılırken yayılımı hızlandı ve tüm dünyaya bulaştı. Covid-19'a ilişkin ilk etapta Vuhan'da önlemler alındı, ancak insanlar diğer ülkelere taşıdı. Diğer virüslere göre yayılım hızı yüzlerce kat artarken, öldürücülüğü yüzde 1-2'ler oranına düştü. Laboratuvar ortamında üretilen bir biyolojik silah değil, ancak bilim insanları çalışırken virüs mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılmaya başladı" dedi.

VİRÜS AHTAPOTA BENZİYOR

Virüsün 4 ana kolunun yanı sıra 16 yan kolu olduğunu anlatan Prof. Dr. Duran Canatan, kişinin beyni, sinir sistemi, kas sistemi hatta cildi de dahil olmak üzere etkilenmeyen organ olmadığını söyledi. Aşıyla ahtapotun bir kolunun tutulduğunu, ancak virüsün diğer koluyla yeniden tutunduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, “Her test virüsün farklı koluna bakıyor. Biz burada tümüne bakıyoruz. O yüzden kimi testlerde negatif çıkan sonuç başka bir testte pozitif çıkabiliyor" diye konuştu.

RNA virüslerinin aşılarının geliştirilmesinin zor olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Duran Canatan, 40 yıldır HIV virüsüne, 30 yıldır da Hepatit C virüsüne aşı bulunamadığına dikkati çekti. İlaçları olduğunu, ancak aşılarının olmadığını kaydeden Prof. Dr. Canatan, “Antikorlar geliştiriliyor. Yaklaşık 20 yıldır virüsler üzerinde çalışılıyor. Birçok merkezde aşı için çalışmalar sürüyor. Covid-19 ile ilgili herkes ahtapotun bir eli için aşı üretmeye çalışıyor. Hepsi bir araya gelince aşı bulunmuş olacak" ifadelerini kullandı.

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