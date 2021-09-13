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Prof. Dr. Ceyhan: Bu yıl grip artı Covid-19 vakalarını göreceğiz

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen yıl çok nadir görülen virüslerin bu sene ciddi bir şekilde artacağını belirterek, “Bu yıl grip artı Covid-19 vakalarını göreceğiz” dedi.
Prof. Dr. Ceyhan: Bu yıl grip artı Covid-19 vakalarını göreceğiz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen yıl çok nadir görülen virüslerin bu sene ciddi bir şekilde artacağını belirterek, “Bu yıl grip artı Covid-19 vakalarını göreceğiz” dedi.

Türkiye’de henüz grip sezonunun başlamadığını kaydeden Ceyhan, ‘iki virüs aynı anda vücutta bulunabileceği vakaların teorik olarak mümkün olduğunu’ ifade ederek şunları aktardı: “Geçen sene çok nadir gördüğümüz birçok virüs, bu yıl ciddi artış gösteriyor. Bunun da tek nedeni; artık eskisi kadar maske ve mesafe kuralına bu yıl uymamamız. Doğal olarak onu yakaladığımızda, bir insanın boğazında da o sırada çoğalmakta olan Covid-19 olabilir, dolayısıyla ikisini birden tespit edebilirsiniz. Grip, soğuk algınlığı vakalarından örnek aldığımızda çok fazla vakada birden fazla virüs olduğunu görüyoruz.

İki virüs de aynı anda vücutta bulunabilir, bunlardan biri hastalık yapabilir, diğeri de boğazda sadece çoğalabilir; ama aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz. Hastalık sadece aynı anda bir virüs ile olur ama kişinin boğazında PCR testi yaptığınızda birden fazla virüsü bulabilirsiniz. Teorik olarak belki Covid-19’dur, grip virüsü olabilir, belki de griptir ama aynı anda Covid-19 da boğazında bulunabilir.” 

‘İnsanlar grip aşılarını yaptırmayı ihmal etmesin

DHA’ya konuşan Ceyhan, şöyle devam etti: “Grip virüsü, Güney Yarım Küre’de geçen yıla göre artış gösterdi. Onlar grip sezonunu bizden önce yaşıyor. Kuzey Yarım Küre’de de sadece biz değil, diğer ülkelerde de grip vakalarında bu yıl artış göreceğiz. Geçen yıl virüsü gösterilmiş kesin olan tek vakamız vardı, bu yıl muhtemelen bunun epey üstünde olacak. Bu yüzden grip aşılarını insanlar yaptırmayı ihmal etmesin. Geçen yıl çok az vaka görülmesinin nedenlerinden biri de grip aşısının önceki yıllara göre, daha fazla yapılmasıydı.

Bu çok soruluyor; iki aşının aynı anda mı, kaç gün arayla mı yapılacağı kuralları tamamen iki canlı aşı için söz konusu. Ne grip aşısı ne de Covid-19 aşısı canlı aşılar değil. Bunları aynı gün, birer gün arayla, üç gün arayla istediğiniz aralıkta yaptırabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bunu ihmal etmemek de yarar var.”

 
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